Wo sind die Überreste des Meteoriten?

"Viele Expeditionen in den vergangenen hundert Jahren haben nach Bruchstücken des Meteoriten gesucht, nach seinen Überresten", erklärt Pariew. Aber es wurden keine gefunden.

Der russische Mineraloge Leonid Kulik führte die erste Expedition ins Tunguska-Gebiet an, die das Ereignis vor Ort untersuchen sollte. Doch das geschah erst 1927. Bildrechte: IMAGO

Gestein ist nicht massiv genug, um dem hohen Luftwiderstand in zehn bis 15 Kilometern Höhe Stand zu halten. Ein Gesteinsbrocken wäre zerbrochen. Aber nichts dergleichen wurde in der Tunguska-Region entdeckt. Wladimir Pariew

Auch eine mögliche Alternative in Form eines Kometen scheidet aus. Denn diese "schmutzigen Schneebälle" aus den Tiefen des Kosmos bestehen überwiegend aus Eis. Sie wären beim Eintritt in die Erdatmosphäre schlicht geschmolzen. Den Boden hätten sie nie erreicht. Kein Schwarzes Loch, kein UFO, kein Gesteinsbrocken, kein Komet aus Eis – was also bleibt?

Neue Theorie: Eisenmeteorit prallt ab

Eisen ist des Rätsels Lösung. Sie könnte es zumindest sein. Ein Objekt aus dem All, das nicht aus Eis oder Gestein, sondern aus massivem Eisen besteht, würde die Anforderungen des "Tunguska-Phänomens" erfüllen.

Es gibt Meteoriten, die bestehen überwiegend aus Eisen. Günter Kargl, Planetologe, Institut für Weltraumforschung Graz

"Und die haben natürlich dann eine höhere Dichte", so Kargl weiter. "Das heißt, da wird nur ein Teil der Oberfläche aufgeschmolzen.” Die Idee: Ein schwerer Brocken aus Eisen würde nicht in der Atmosphäre zerbersten, in Tausend Stücke zerspringen und Trümmer auf dem Boden hinterlassen. Mehr noch: Er hinterließe überhaupt keine Spur, weil er nur auf Stippvisite bei der Erde vorbeigeschaut hätte – ein Streifschuss aus dem All, ohne Aufschlag, ohne Explosion.

Wenn Luft komprimiert wird, erhitzt sie sich sehr stark. Günter Kargl

Und die ganze Hitze, die erzeugt wird, ist Wärmeenergie, die in die Atmosphäre eingebracht wird, so der österreichische Forscher. "Und die wird natürlich hier in der Atmosphäre verteilt. Wenn ich einen Ofen einschalte, dann verteilt sich die Wärme im ganzen Raum. Wenn ein Objekt durch die Atmosphäre durchfliegt und Hitze erzeugt, dann wird die Hitze natürlich in die Atmosphäre eingebracht.”

Kommt der Meteorit wieder?

Der Überschallknall in der Luft, die verbrannten und umgeknickten Bäume am Boden – all das könnten die Folgen des Vorbeiflugs eines Eisenmeteoriten sein, in nur etwa zehn bis fünf-zehn Kilometer Höhe. "Ganz schön tief", meint Pariew. Und es kommt noch besser: Dieser Brocken aus Eisen soll sich nach seiner Zerstörungswut auf und davon gemacht haben.

Der Himmelskörper entfernte sich wieder von der Erde und umkreist jetzt die Sonne. Wladimir Pariew

Und das heißt, dass er sich jederzeit wieder der Erde nähern und sie treffen könnte. Und wie wahrscheinlich das ist, das lässt sich berechnen: einmal alle fünfzig-tausend Jahre – eine trügerische Sicherheit.

Wir wissen nicht, wann es wieder geschehen wird – vielleicht nächstes Jahr. Vielleicht wird es noch tausend Jahre dauern – oder 100 000 Jahre. Es ist alles nur eine statistische Schätzung. Wladimir Pariew

Tunguska zum Nachlesen, Anschauen und Spielen

Die russische Studie zum Tunguska-Ereignis ist unter dem Titel "Über die Möglichkeit des Durchgangs von Asteroidenkörpern durch die Erdatmosphäre" in den Monthly Notices oft he Royal Astronomical Society erscheinen.

Das Tunguska-Ereignis hat in den letzten 100 Jahren nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Schriftsteller, Regisseure und sogar Spieleerfinder inspiriert. Auch wenn Hollywoodfilme wie Armageddon oder Deep Impact keinen direkten Bezug haben, so ist der Verweis auf einen Einschlag wie in Tunguska sehr klar. Ganz direkten Bezug nimmt dagegen bereits der 1960 fertiggestellte DDR-Science-Fiction "Der schweigende Stern", der auf einem Roman von Stanislaw Lem "Die Astronauten" beruht.