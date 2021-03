Zugleich planen die Forscher eine Weiterentwicklung und Anpassung des Impfstoffs gegen die Mutationen, sagt Sarah Gilbert, ebenfalls Forscherin an der Universität Oxford. "Wir sehen, dass überall auf der Welt ähnliche Veränderungen bei dem Virus auftreten und das ist eine gute Nachricht. Es bedeutet, dass wir nicht mit sehr vielen, sondern nur mit einer überschaubaren Anzahl an Mutationen zurechtkommen müssen." Die klinischen Tests für eine Anpassung der Astrazeneca-Impfungen seien bereits geplant und würden voraussichtlich in den Sommermonaten durchgeführt. Ebenso in der Pipeline seien Tests an Schwangeren und an Kindern.