Am kommenden Freitag den 29. Januar will die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) Januar zum dritten Mal über die Zulassung eines Impfstoffs gegen Corona in der EU entscheiden. Der britisch-schwedische Pharmakonzern AstraZeneca hat den Antrag für den Impfstoffkandidaten AZD1222 gestellt, den das Unternehmen gemeinsam mit der Universität Oxford entwickelt hat. Im Vereinten Königreich erhielt er bereits am 30. Dezember die erforderliche Genehmigung. Im Gegensatz zu den bereits zugelassenen mRNA-Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna handelt es sich in diesem Fall um eine sogenannte Vektorimpfung und darin liegt ihr Vor- wie Nachteil zugleich.