Einer der Slogans der Klimabewegung "Fridays for Future" lautet: "There ist No Planet B", es gibt keine zweite Erde. Die Annahme der Klimaschützer: Ruinieren wir die ökologische Grundlage unseres Lebens hier, finden wir keinen Ersatzplaneten irgendwo anders. Aber ist das wirklich so? Schließlich haben Astronomen mittlerweile tausende Planeten um fremde Sterne nachgewiesen. Taugt keiner davon als neue Heimat für die Menschheit?

Eis, Wasser und Dampf: Erde hat Wasser in allen drei Aggregatzuständen

Die Science-Fiction kennt zahlreiche Planeten mit außerirdischem Leben, die Astronomie allerdings noch keinen Einzigen. Tatsächlich scheinen die Erde und ihre Eigenschaften sehr besonders zu sein. Da sind einerseits der Sauerstoff und vor allem das Wasser. Im Vergleich zu anderen Molekülen weist Wasser weitere besondere Eigenschaften auf: Es bleibt über eine große Temperaturspanne flüssig, kann den Temperaturhaushalt regulieren und ist flüssig dichter als im gefrorenen Zustand.

In unserem Sonnensystem ist die Erde der einzige Planet, bei dem Wasser in allen drei Aggregatzuständen vorkommt: fest, gasförmig und flüssig. Vor allem flüssiges Wasser ist zentral für Leben, denn es dient als Transportmedium für Nährstoffe, sagt Dirk Schlesier, Leiter des Planetariums in Halle. “Wasser brauchen wir als Nährstoff für höheres Leben, natürlich auch für Pflanzen.“

Wasser kam wahrscheinlich durch Kometen auf die Erde

Das flüssige Wasser verleiht der Erde ihre blaue Farbe. Dass es so überhaupt so viel davon gibt, ist nicht selbstverständlich, denn zur Zeit der Entstehung des Planeten war es hier noch viel zu heiß. Wasser wäre sofort verdampft und in den Weltraum entwichen. Wahrscheinlich brachten erst auf die Erde stürzende Kometen später das kühle Nass in Form von Eis und Staub mit.

Auf dem immer noch extrem heißen Planeten schmolz und verdampfte das Eis, stieg in die Luft und als Regen wieder herab. Das führte zu den etwa 1,4 Trilliarden Liter Wasser, die es heute auf der Erde gibt. Gespeichert sind sie unter anderem in den Ozeanen, die 80 Prozent der Oberfläche der Erde ausmachen. Wir Menschen können schätzungsweise 0,3 Prozent des Wassers nutzen.

Schwerkraft des Mondes sorgt für Jahreszeiten

Dass es Wasser in flüssiger Form gibt, liegt auch an der Lage der Erde im Sonnensystem. Astronomen sprechen von der habitablen, also bewohnbaren Zone. Diese Zone gibt es nur in einem bestimmten Abstand zu einem Stern, in unserem Fall also zur Sonne. Wäre die Erde nur fünf Prozent näher an der Sonne, wäre es zu heiß und Wasser würde nur als Dampf existieren. Dort könnten wir als Menschen nicht leben.