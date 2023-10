Die Erkenntnisse des Forschungsteams (PDF-Datei): Approaches to Detecting Kuiper Belt Objects for NASA’s New Horizons Extended Mission: Digging Into the Noise (engl. Ansätze zur Erkennung von Kuipergürtel-Objekten für die erweiterte NASA-Mission New Horizons: Dem Rauschen auf der Spur Rauschen).



Wie es mit der Raumsonde New Horizons weitergeht, erfahren Sie in diesem Paper (PDF-Datei): Not Even Halfway There: New Horizons’ Future Exploration of the Heliosphere, the Outer Solar System, and Beyond (engl. Nicht einmal die Hälfte des Weges geschafft: Die Zukunft von New Horizons, die Erforschung der Heliosphäre, des äußeren Sonnensystems und darüber hinaus).