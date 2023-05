Mit neuen Teleskopen, egal ob auf der Erde oder im Weltall, können wir unser Sonnensystem besser erforschen und vielleicht auch herausfinden, wo sich noch überall Wasser befindet. "Unsere wasserdurchtränkte Welt, in der es von Leben nur so wimmelt und die nach unserem Wissen einzigartig im Universum ist, stellt ein Rätsel dar – wir wissen nicht, wie all das Wasser hierher kam", erklärt Stefanie Milam in der Studie um den Kometen Read. Sie ist die stellvertretende Projektwissenschaftlerin für Planetenforschung bei Webb. Vermutlich ist all das Wasser auf der Erde von solchen Kometen wie Read gekommen und vor Milliarden von Jahren in einem regelrechten Bombardement auf die Erde eingeschlagen.

Das Verständnis der Geschichte der Wasserverteilung im Sonnensystem wird uns helfen, andere Planetensysteme zu verstehen und herauszufinden, ob sie auf dem Weg sind, einen erdähnlichen Planeten zu beherbergen. Stefanie Milam, Mitautorin der Studie zum Kometen 238P/Read

Wenn das gefrorene Material sich der Sonne nähert, fängt es an zu verdampfen. Das verschafft Kometen im Weltall ihre charakteristische Koma und ihren strömenden Schweif. Als Koma wird die nebulöse Hülle um den Kern eines Kometen bezeichnet. Diese entsteht, wenn der Komet auf seiner stark elliptischen Umlaufbahn nahe an der Sonne vorbeizieht und erwärmt wird. Durch diese Eigenschaft unterscheiden sich Kometen von steinernen Asteroiden.

"In der Vergangenheit haben wir Objekte im Hauptgürtel gesehen, die alle Merkmale von Kometen aufwiesen, aber erst mit diesen präzisen Spektraldaten von Webb können wir sagen, dass es sich definitiv um Wassereis handelt, das diesen Effekt hervorruft", erklärte der Astronom Michael Kelley von der University of Maryland. Er ist der Hauptautor der Studie. "Mit den Webb-Beobachtungen des Kometen Read können wir nun zeigen, dass Wassereis aus dem frühen Sonnensystem im Asteroidengürtel erhalten sein kann."

Jedoch stellte der Komet Read die Astronomen und Astronominnen vor ein Rätsel. Sie fanden kein Kohlendioxid in den Spektraldaten, was sehr merkwürdig war. Normalerweise hätten zehn Prozent des flüchtigen Materials in einem Kometen aus Kohlendioxid bestehen müssen. Die Spektraldaten der Kometen 238P/Read (weiß) und 109 P/Hartley 2 (hellblau), erfasst vom Weltraumteleskop James Webb. Bildrechte: NASA, ESA

"Der lange Aufenthalt im Asteroidengürtel könnte dafür verantwortlich sein – Kohlendioxid verdampft leichter als Wassereis und könnte über Milliarden von Jahren versickern", so Kelley. Alternativ könnte sich der Komet Read auch in einer besonders warmen Zone des Sonnensystems gebildet haben, in der kein Kohlendioxid vorhanden war.

Die Forschenden wollen nun herausfinden, ob es auch anderen Kometen im Asteroidengürtel an Kohlendioxid fehlt. Milam könnte sich sogar eine Probensammelmission bei einem wasserreichen Kometen vorstellen.

Bisherige Probensammelmissionen zu Asteroiden sind immerhin auch geglückt. So hat die Nasa mit ihrer Raumsonde Osiris-Rex bereits eine Probe vom Asteroiden Bennu eingesammelt. Am 24. September 2023 soll die Kapsel mit der Probe an der Erde abgeworfen werden, bevor die Raumsonde zu ihrem nächsten Ziel, dem Asteroiden Apophis, aufbricht.