In einer Pressemitteilung teilte Boeing Anfang August noch mit, dass man zuversichtlich sei, "dass das Starliner-Raumschiff sicher mit einer Besatzung zurückkehren wird". Dabei stützt sich das Unternehmen auf die durchgeführten bisherigen Tests, während der Starliner an der ISS angedockt ist. Seither sind bereits zwei Wochen vergangen.

Die Crew-9 wird frühestens am 24. September starten und im Februar 2025 zur Erde zurückkehren. Derzeit befinden sich vier Besatzungsmitglieder an Bord der Raumkapsel. Es kann also gut sein, dass zwei der jetzigen Crew-9-Mitglieder auf der Erde bleiben müssen und erst bei einer zukünftigen Mission ins All mitfliegen dürfen.