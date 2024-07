"Himmelspalast" Tiangong Kann man Chinas Raumstation am Himmel sehen?

Der Juli verabschiedet sich mit Hochsommer-Wetter und lauen Abenden. Eine gute Gelegenheit, die Sternschnuppen der Perseiden zu jagen. Aber da draußen gibt es noch mehr, nicht nur Sterne und Planeten. Selbst Chinas Raumstation ist dort zu finden – wenn man weiß, wo man suchen muss.

ISS kommt Ende August wieder

Der Juli war ein guter Monat für Fans der Internationalen Raumstation ISS. Wochenlang war sie jeden Abend am Himmel über Mitteldeutschland zu sehen. Jetzt ist erst einmal Pause. Bis Ende August müssen wir warten. Dann kommt die ISS als Morgenstern von West nach Ost geflogen. Denn nur am Morgen oder Abend, wenn die Station das Licht der unter- oder noch nicht aufgegangenen Sonne in 400 Kilometern Höhe über unseren Köpfen reflektieren kann, ist sie am Himmel als heller Stern zu erkennen.

Aber was ist eigentlich mit der chinesischen Raumstation, die den stolzen Namen Tiangong trägt, was auf Deutsch nichts anderes bedeutet als Himmelspalast? Wenn Ende des Jahrzehnts die ISS planmäßig abstürzt, könnte sie die einzige Raumstation am Himmel sein. Es sei denn, Russland schafft es, seine ehrgeizigen Ziele umzusetzen und ab 2027 eine eigene Raumstation in die Umlaufbahn zu bringen, die Russische orbitale Servicestation (russisch Российская орбитальная служебная станция, kurz ROSS). Allerdings wird das nur ein Modul sein. Erst 2030 soll der Kern der ROSS fertiggestellt sein, bis 2033 die ganze Station – so zumindest der Plan, an dem viele Raumfahrtexperten zweifeln.

Wo fliegt Chinas Raumstation?

Aber zurück in die Gegenwart und die Frage: Kann ich Chinas Raumstation am Himmel sehen? Die Antwort lautet: Ja – wenn ich am richtigen Ort bin. Das bedeutet für Mitteldeutschland, möglichst weit im Süden. Und dabei an einem Ort mit freier Sicht und ohne künstliches Licht. Ein Platz im Sternenpark Rhön wäre ideal. Richtung Süden sollten keine Bäume, Berge oder Gebäude ihre Sicht behindern. Warum das so ist? Tiangong hat eine Bahnneigung von 41 bis 43 Grad gegenüber dem Äquator. Das heißt mit Blick auf Europa: sie überfliegt Italien. Sollten Sie dort gerade Urlaub machen, haben Sie beste Sicht auf den Himmelspalast. Die ISS hat eine Bahnneigung von 51,6 Grad und fliegt deshalb weiter nördlich und dadurch regelmäßig über Deutschland.

Von uns aus gesehen fliegt Chinas Raumstation dagegen ganz flach über dem Horizont. Auf der Grafik von Stellarium sehen Sie die Station im Süden oberhalb von Antares, dem hellsten Stern im Sternbild Skorpion. Angegeben ist der Blick von Suhl am 31. Juli 22:42 Uhr. Dann können Sie die Tiangong von Westsüdwest nach Ostsüdost über den Horizont fliegen sehen.

Weitere mögliche Sichtungen (immer vom Standort Suhl, immer in Richtung Süden):

1. August, 21:43 Uhr, max. Höhe 15°

2. August, 22:22 Uhr, max. Höhe 12°

3. August, 21:23 Uhr, max. Höhe 14°

Da die Tiangong deutlich kleiner ist als die ISS, ist sie nicht ganz so leicht zu erkennen, mit einer scheinbaren Helligkeit um 1 mag aber immer noch lichtstärker als die meisten Sterne. Ein Fernglas könnte trotzdem nützlich sein, um die mit Sonnensegeln rund 40 mal 40 Meter große Station zu sehen, bzw. das Licht, das sie reflektiert.

Wo kann ich nachschauen, wann die Tiangong fliegt?

Verschiedene Tracker und Webseiten bieten eine Übersicht über die sichtbaren Überflüge. Dort müssen Sie lediglich Ihren Beobachtungsort eintragen und erhalten dann die Daten. Etwa bei Astroviewer und ISS-Tracker oder in Apps wie ISS Detektor oder Heavens-Above.