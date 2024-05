Das Deutsche Zentrum für Astrophysik (DZA) soll tiefer als alle anderen Institute bisher die Vibrationen der Raumzeit erforschen

Es soll neue Techniken für das präzise Messen von Gravitationswellen und die Verarbeitung großer Datenmengen entwickeln

Möglicherweise wird die Lausitz auch Standort des Einstein-Teleskops, eines milliardenschweren wissenschaftlichen Instruments, das bahnbrechende Erkenntnisse bringen könnte

Über 30 Kilometer Tunnel in 250 bis 300 Metern Tiefe, um vielleicht irgendwann nachvollziehen zu können, wie der Urknall abgelaufen ist: Nicht weniger als das soll mit dem Einstein-Teleskop gelingen – einem europäischen Gravitationswellendetektor der dritten Generation. Die physikalische Bedeutung dieses weltweit einmaligen Instruments würde wohl der des Teilchenbeschleunigers CERN in Zürich gleichkommen. Für die Vorbereitungen und den Bau werden aktuell rund zwei Milliarden Euro veranschlagt. Einen Standort für das Einstein-Teleskop gibt es bisher noch nicht, doch die Lausitz darf sich berechtigte Hoffnungen machen. Dass das so ist, liegt vor allem an einem neuen Großforschungszentrum, das in Görlitz erste Räumlichkeiten bezogen hat.

Görlitz: Das DZA zieht ins historische Postamt

Bildrechte: MDR/Til Schäbitz

Im historischen Postamt von Görlitz gibt es noch kaum Büromöbel. Auf einem der wenigen Tische steht ein nachträglicher Geburtstagskuchen. Eine glasierte Teigmasse, aus der drei antennenartige Gebilde ragen: Es sollen Teleskope sein. Der Kuchen ist für Günther Hasinger. Vor etwas mehr als einem Jahr war er noch Forschungsdirektor der Europäischen Weltraumorganisation ESA in Madrid, zog dann aber freiwillig in die Lausitz. Denn der Aufbau des Deutschen Zentrums für Astrophysik (DZA), den er als Projektleiter maßgeblich gestaltet, sei nach seiner Aussage "wohl das größte Forschungsprojekt, das in Deutschland je vergeben wurde". 1,2 Milliarden Euro stehen dafür aus dem Strukturwandelfonds für Braunkohlegebiete zur Verfügung – für eine nachhaltig positive Entwicklung der gesamten Region. Allein beim DZA sollen später einmal über 1000 Leute arbeiten, Anfang Mai sind es genau 26.

Deutsches Zentrum für Astrophysik (DZA) * Seit April 2023 befindet sich das DZA in einer dreijährigen Aufbauphase.

* Ende 2025 soll das Zentrum für Astrophysik gegründet werden.

* Es sind ein Rechenforschungszentrum in Görlitz und ein Untergundlabor zur Erforschung von Teleskop- und Messtechnik im Kreis Bautzen geplant.

* Rund tausend Arbeitsplätze sollen neu entstehen.

* Das Großforschungszentrum wird aus dem Strukturwandelfonds für Braunkohlegebiete mit einer Summe von 1,2 Milliarden Euro finanziert.

Großforschungszentrum: Vor der Gründung liegt die Aufbauphase

Ganz streng genommen gibt es das DZA noch gar nicht. Wenn alles glatt läuft, wird es irgendwann im kommenden Jahr offiziell gegründet. Denn bevor die eigentliche wissenschaftliche Arbeit beginnt, muss bei einem solchen Großprojekt zunächst eine funktionierende Administration aufgebaut werden. Neben viel Bürokratie gibt es in Görlitz aber auch schon Knete, Klettraketen und Murmeln, die in einen riesigen Wackelpudding geschmissen werden.

Was das mit dem Wackelpudding soll? Ein Bild von dem vermitteln, was Gravitationswellen sind. Eine der aktuellen Aufgaben besteht nämlich darin, das DZA in der Region bekannter zu machen.

Dafür hält Stefan Ohm Vorträge. In Kindergärten, an Schulen, überall. Er ist gelernter Astrophysiker, arbeitet beim DZA jedoch vorrangig in der Wissenschaftskommunikation. Inzwischen kann er sich vor lauter Anfragen kaum noch retten, vielleicht auch aufgrund seiner kreativen Darstellungsformen. Lässt man Murmeln in den Wackelpudding fallen, dann – logisch – wackelt er. Dabei kommt die Art und Weise, wie die ausgelösten Schwingungen Länge und Breite des Blockes verändern, der Ausbreitung von Gravitationswellen erstaunlich nahe. Und damit einem der geplanten Forschungsschwerpunkte des DZA.

Bildrechte: MDR/Til Schäbitz

Über Gravitationswellen immer weiter in die Vergangenheit des Universums hören