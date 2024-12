Der scheinbare Ursprung der Geminiden liegt im Sternbild Zwillinge (lat. Gemini). Am 2. Adventswochenende geht es gegen 18 Uhr im Nordosten auf. Im Laufe der Nacht wandert er westwärts und wird gegen zwei Uhr morgens am Himmel in südlicher Richtung zu sehen sein. Bei Sonnenaufgang wird er im Westen untergehen.

Zum Höhepunkt des Geminiden-Meteorstroms am 13. und 14. Dezember wird sich der scheinbare Ursprung der Sternschnuppen – und damit das Sternbild Zwillinge – ähnlich über den Himmel bewegen. Da jedoch am 15. Dezember 2024 der nächste Vollmond am Himmel steht, werden nicht ganz so viele Sternschnuppen zu sehen sein. Denn das vom Mond reflektierte Sonnenlicht wird die Nacht erhellen. Es lohnt sich also schon jetzt, den Blick nach oben zu richten.