Wissenschaftler der Universität von Arizona – darunter auch Adrien Broquet vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Berlin, der die Arbeit während seiner Zeit als Postdoktorand durchführte – haben in einer aktuellen Studie faszinierende Einblicke in die frühen Entwicklungsphasen unseres Mondes gegeben. Recht einhellige wissenschaftliche Meinung war schon zuvor, dass sich der Mond vor etwa 4,5 Milliarden Jahren aus den Trümmern eines gigantischen Zusammenstoßes zwischen der jungen Erde und einem kleineren Planeten formte. Was dann im Inneren des Erdsatelliten passierte, untersuchten die Forscher mit einer Kombination aus realen Daten – unter anderem Gesteinsproben, die von den Apollo-Astronauten vor über einem halben Jahrhundert gesammelt wurden – sowie fortschrittlichen theoretischen Modellen.