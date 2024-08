Derzeit lassen sich auf der Sonnenoberfläche besonders viele Flecken beobachten. Dafür ist nicht einmal eine Spitzenausrüstung nötig. Ein einfaches Teleskop mit einem Sonnenfilter und ein Smartphone reichen bereits aus. (Achtung: Wichtig ist, die entsprechende Schutzausrüstung wie zertifizierte Brillen oder Teleskope mit Schutzfiltern zu verwenden. Ansonsten könnte es zu schweren Augenschädigungen kommen!). So sieht das dann aus:

Besonders jetzt ist die Zahl der dunklen Sonnenflecken so hoch wie seit 20 Jahren nicht mehr. Dabei hängt ihre Anzahl von der Sonnenaktivität ab, die sich innerhalb eines elfjährigen Zyklus verändert. "Ob wir schon am Ende des Zyklus sind oder ob es noch einen weiteren Anstieg gibt, kann man derzeit nicht sagen", erklärt Achim Gandorfer vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung in Göttingen gegenüber der dpa.