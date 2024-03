Die Forschungsergebnisse erschienen am 26. Februar 2024 in der Fachzeitschrift The Astrophysical Journal Letters: Discovery of magnetically guided metal accretion onto a polluted white dwarf (Entdeckung der magnetisch gesteuerten Metallakkretion auf einem verunreinigten Weißen Zwerg).



Die Pressemitteilung erschien am 26. Februar 2024: Metallische Narbe auf kannibalischem Stern gefunden.