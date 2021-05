Die Aufhebung der Impfreihenfolge für die Vektorimpfstoffe könnte nun zu dem Effekt führen, dass Jüngere auf eine Impfung mit Astrazeneca setzen während Ältere einen mRNA-Impfstoff wählen. Das könnte auf der einen Seite das Impftempo zusätzlich verlangsamen, andererseits zu mehr Nebenwirkungen bei den jüngeren führen. 67 Fälle von TTS, darunter viele Sinusvenenthrombosen, hat das Paul-Ehrlich-Institut bis zum 30. April gezählt, 14 Patientinnen und Patienten sind daran gestorben. Damit tritt die Nebenwirkungen in der am häufigsten betroffenen Gruppe der Frauen unter 60 Jahren bis zu 2,2 Mal pro 100.000 verabreichten Impfungen auf.

Andreas Greinacher, Leiter der Abteilung Transfusionsmedizin an der Universitätsmedizin in Greifswald, erforscht den Mechanismus, der in ganz ähnlicher Weise auch manchmal nach einer Gabe des Blutverdünners Heparin auftritt, bereits seit einigen Jahren. Er glaubt, dass es sich um einen angeborenen, evolutionär gesehen sehr alten Teil des Immunsystems handelt, der in seltenen Fällen fehlgeleitet werden könne. Inzwischen haben Greinacher und sein Team Proben von 59 der 67 gemeldeten Patienten im Labor untersucht. "Alle Patienten, die mit Astrazeneca geimpft wurden und die diese Thrombosen hatten, zeigen im Labor ein ganz typisches Muster. Immer kommt es zu hohen Titern von Antikörpern, die mit dem Plättchenfaktor 4 reagieren."