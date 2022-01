Das Insulinabgabesystem wurde an der Universität Cambridge entwickelt. Dabei wird eine Android-App namens "CamAPS FX" zur Verwaltung des Blutzuckerspiegels genutzt. Diese passt die Insulindosis in Kombination einer Insulinpumpe und einer kontinuierlichen Messung des Glukosespiegels automatisch an. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes "Hybrid-Closed-Loop-System". Das heißt, die Eltern geben ihren Kindern zu den Mahlzeiten Insulin, zu allen anderen Zeiten wird die Insulinmenge aber abhängig vom Glukosespiegel im Blut automatisch vom Algorithmus gesteuert.

Das System wurde von 74 Kindern an sieben kinderdiabetologischen Zentren in Großbritannien, Österreich, Luxemburg und Deutschland getestet. Die Ergebnisse der Studie haben gezeigt, dass die App sicher und effektiver als die Standardtherapie in diesem Alter ist. Außerdem haben die Eltern berichtet, dass sie endlich wieder durchschlafen können, weil sie nachts nicht mehr auf erhöhte oder niedrige Blutzuckerwerte reagieren müssen. Ein großer Pluspunkt für Familien, die den Typ-1-Diabetes in ihren Alltag integrieren müssen, denn die Krankheit ist bisher nicht heilbar und die Rate der Typ-1-Diabetes-Neuerkrankungen steigt derzeit jährlich zwischen drei bis fünf Prozent. Was der Auslöser für diesen Umstand ist, ist noch nicht bekannt. Anderes als bei der Typ-2 Diabetes lässt sich bisher nicht sagen, ob und welche äußeren Einflüsse auf das Immunsystem wirken, um die Krankheit auszulösen.