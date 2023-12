Ein neues Projekt der Hochschule Aalen forscht an Natrium-Ionen-Batterien. Diese sollen längerfristig eine Alternative zu den verbreiteten Lithium-Ionen-Batterien darstellen. Letztere sind zwar leistungsfähig, basieren aber auf Ressourcen, die nur begrenzt verfügbar sind. Ganz neu sind Natrium-Ionen-Batterien an sich nicht, in China ist bereits ein Natrium-Akku auf dem Markt. Mit den herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien können sie in der Regel aber leistungsmäßig noch nicht mithalten, obwohl beide Batterien grundsätzlich auf ein ähnliches Wirkprinzip setzen.