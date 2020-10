Die europäisch-japanische Raumsonde Bepi Colombo ist am Donnerstagmorgen an der Venus vorbeigeflogen. Das Raumschiff passierte unseren Nachbarplaneten gegen 6 Uhr mitteleuropäischer Zeit in nur 10.000 Kilometern Abstand. Das Manöver war notwendig, um die Sonde abzubremsen. Sie verlor dabei zehn Prozent ihrer Geschwindigkeit und fliegt jetzt noch mit 34 Kilometern pro Sekunde durch den Weltraum. Bepi Colombo ist auf dem Weg zum Merkur.

Bevor sie 2025 in eine stabile Umlaufbahn um den sonnennächsten Planeten einschwenken kann, muss sie noch einmal an der Venus und insgesamt sechs Mal am Merkur vorbeifliegen. Die Venus wird sie das nächste Mal im kommenden August passieren, dann in nur 500 Kilometern Abstand.