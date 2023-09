Am Deutschen Herzzentrum der Charité (DHZC) wurde bei einem 80-jährigen Patienten erstmals in Europa ein neuartiger, kabelloser Herzschrittmacher implantiert. Dieses nur knapp vier Zentimeter große Gerät, das über einen venösen Zugang in der Leiste eingeführt werden kann, stelle nach Angaben der Mediziner einen bedeutenden Fortschritt in der Medizintechnik dar. Mit einer Batterielaufzeit von mehr als 17 Jahren und der Fähigkeit zur drahtlosen Zweikammer-Stimulation stelle der Herzschrittmacher eine sichere und zuverlässige Option für Patientinnen und Patienten dar, die eine Stimulation sowohl im rechten Herzvorhof als auch in der rechten Herzkammer benötigen, heißt es in einer Mitteilung.

Schrittmacherpatient Jürgen Günther (80, Mitte) aus Berlin mit Mitgliedern des Teams der Klinik für Kardiologie, Angiologie und Intensivmedizin am Deutschen Herzzentrum der Charité, Campus Virchow-Klinikum Bildrechte: Maier/DHZC