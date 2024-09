Die Forscher, unter anderem von der Copenhagen Business School, befragten dazu rund 4.000 Menschen aus Dänemark, Indien, Nigeria und den USA zu ihren Einstellungen gegenüber dem individuellen CO2-Fußabdruck in ihren jeweiligen Ländern – also der Gesamtmenge an Treibhausgasen, die ein einzelner Mensch produziert. Hintergrund dessen war die Frage, inwiefern sich die Menschen über die weltweite Ungleichheit beim CO2-Fußabdruck bewusst sind. Aus diesem Grund wurden sehr unterschiedliche Länder gewählt, was Einkommen, Lebensstil und Kultur angeht. Auch bei den Befragten wurde bewusst die gesamte Spanne zwischen arm und reich ausgewählt.