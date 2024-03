Die Klimabuchmesse ist ein gemeinnütziger eingetragener Verein mit Sitz in Leipzig. Sie ist nicht kommerziell und entsteht mit ehrenamtlichem Engagement. Entstanden ist sie durch eine Vernetzung der "Parents for Future Leipzig" mit den "Writers for Future" und weiteren Initiativen. Nach der Pilotveranstaltung fiel die Entscheidung für ein Lesefestival, welches im Jahr 2022 wegen Corona ausschließlich aus Online-Lesungen bestand. Im Jahr 2023 fand die Klimabuchmesse zum ersten Mal analog mit etwa 2.000 Gästen in Kooperation mit der Leipziger Buchmesse und "Leipzig liest“ statt. In diesem Jahr lädt der Verein zur zweiten analogen Ausgabe der Klimabuchmesse.