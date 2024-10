Und jedes Mal aufs Neue beginnen die Diskussionen, was wir dagegen tun können. Forschende am Zentrum für Lehrer*innenbildung und Bildungsforschung der Technischen Universität Chemnitz sind da schon weiter. Das Team um Michael Krelle, Professor für Fachdidaktik Deutsch, hat ein Online-Lesetool entwickelt, das jetzt für den Deutschen Lesepreis 2025 nominiert wurde.

LeOn heißt das Projekt und der Name steht für Leseraum online. Dieser funktioniert auf jedem Rechner, Laptop oder Tablet. Seit 2023 steht LeOn in Nordrhein-Westfalen zur Verfügung. "Das ganze Projekt, das Material, das wir dafür zusammengestellt haben, können aber alle Schulen nutzen", so Michael Krelle gegenüber MDR WISSEN. Die Bundesländer müssen die technische Infrastruktur bereitstellen. "Und das hat NRW getan", so Krelle, "und begleitet den Leseraum auch wissenschaftlich." Mit Hilfe eines umfangreichen Coaching-Angebots für alle Ebenen des Schulsystems konnte LeOn so bereits an etwa 5.000 Schulen implementiert werden. Auch dafür übernahm das Land NRW dei Kosten. Das browserbasierte Tool eignet sich laut TU Chemnitz für den Einsatz von der zweiten bis sechsten Jahrgangsstufe. Das Fördermaterial umfasst eine Leselernbibliothek mit etwa 400 Texten, Videos, Anleitungen und Unterrichtsbeispielen.