Mit der Periode der Trias begann vor etwa 250 Millionen Jahren das sogenannte Erdmittelalter. Mitten in dieser Zeit musste es eine große Klimakatastrophe gegeben haben. Das verrät uns die Geologie, erklärt Paläontologe Oliver Wings von der Universität Halle – die sogenannte karnische pluviale Episode. Sie heiße "karnisch", weil das einfach der Zeitabschnitt in der Trias-Zeit gewesen ist, in der sie auftrat.