Operieren üben, aber nicht am lebenden Körper: Forschende an der TU Chemnitz haben gemeinsam mit der Uniklinik Leipzig sowie zwei IT-Unternehmen aus Berlin und Leipzig ein Projekt auf den Weg gebracht, mit dem Chirurginnen und Chirurgen künftig ihre Fähigkeiten verbessern können sollen. Während OP-Wissen gut mit Lehrmaterialen vermittelt werden könne, sei das Erlernen sogenannter sensomotorischer Fähigkeiten bisher nur bei praktisch ausgeführten Operationen am Menschen möglich, so die Projektgruppe. Das solle sich mit den Ortho-Mini-Games ändern.