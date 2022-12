In Montréal wird nun Ähnliches erhofft: Ein richtungsweisendes globales Abkommen für den Artenschutz – denn es gehe um nicht weniger als das Überleben der Menschheit, so Mrema: "Es wird nicht leicht, es wird harte Arbeit, aber es ist entscheidend, um die Zukunft der Menschheit auf diesem Planeten sicherzustellen." In einer "Frankfurter Erklärung" hatten deutsche Wissenschaftler und Vertreter von Nichtregierungsorganisationen zuvor einen grundlegenden Wandel im Wirtschaftssystem gefordert. Dieses müsse in Zukunft im Einklang mit der Natur stehen und die Kosten des Artenverlusts abbilden.



Ursprünglich hätte der 15. Weltnaturgipfel (wie die Konferenz auch bezeichnet wird) schon 2020 in China stattfinden sollen, wurde dann aber wegen der anhaltenden pandemischen Lage dort verschoben und zerteilt. Der erste Verhandlungsteil fand im vergangenen Oktober hauptsächlich online in Kunming statt, der zweite nun in Montreal, allerdings weiter unter chinesischem Vorsitz. Zwischendurch gab es zahlreiche Vorbereitungstreffen auf verschiedenen Ebenen und an verschiedenen Orten.