Was in Deutschland der Kölner Karneval und der Kreis Heinsberg waren, waren in Österreich Ischgl und Wien. Sogenannte Superspreader-Events und Corona-Hotspots sind seit Beginn der Pandemie ein wichtiges Thema. Um das Virus in Griff zu bekommen, ist es wichtig, zu beobachten, wie es sich so schnell ausbreiten kann und auch wie es sich möglicherweise verändert. Diese Mutation ist bei Viren normal, kann es aber auch wahlweise gefährlicher oder harmloser machen. Die Verbreitung von Viren lässt sich also am besten durch eine Mischung aus Kontaktverfolgung und Mutationsanalyse beobachten.