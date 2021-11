Abgesehen von den leicht erhöhten Werten für Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen (Myo- und Perikarditis), die zur Empfehlung der STIKO geführt haben, sind die Nebenwirkungen bei beiden mRNA-Impfstoffen vergleichbar. Häufigste Nebenwirkungen waren Schmerzen an der Einstichstelle, Müdigkeit, Gelenk-, Glieder- und Kopfschmerzen. Die meisten Reaktionen seien nach der zweiten Injektion aufgetreten. Nach Angaben des RKI sind Häufigkeit und Art möglicher Nebenwirkungen nach der Auffrischimpfung vergleichbar mit denen nach der 2. Impfung. Und was Myo- und Perikarditis angeht: Diese Entzündungsreaktionen heilen in der Regel in wenigen Wochen ohne bleibende Schäden aus, stellen also ein eher geringes gesundheitliches Risiko dar.