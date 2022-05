Wahrscheinlich viele Infektionen bei Kindern übersehen

Vor allem bei kleinen Kindern unter 5 Jahren gehen die Forscher von vielen unbemerkten Infektionen aus. Hier gibt es einen höheren Anteil milder oder sogar symptomloser Verläufe, zugleich aber auch keinen zugelassenen Impfstoff. Die übergroße Mehrzahl aller Infektionen geht wohl auf das Konto der Omikron-Variante. Bis zu deren Entdeckung im November waren in Deutschland 5,6 Millionen Fälle registriert worden, inzwischen sind es bald fünf Mal so viele.

Genauere Informationen zu dem Anteil unerkannter Infektionen soll die Studie "Corona-Monitoring 2021" liefern. Dabei hatten Forscher im vergangenen in ganz Deutschland Stichproben von Freiwilligen gesammelt und deren Blut auf (nicht durch Impfstoffe erzeugte) Antikörper gegen Sars-CoV-2 untersucht. Hier werden im Juni Ergebnisse erwartet.

Experten schätzen 15 Millionen Todesfälle durch Pandemie und Pandemiefolgen

Am Donnerstag veröffentlichte auch die WHO neue Zahlen zur weltweiten Übersterblichkeit durch Corona. Demnach starben 2020 und 2021 insgesamt rund 14,9 Millionen Menschen entweder an einer Infektion oder an den Auswirkungen der Pandemie. Dazu zählen auch solche Todesfälle, bei denen Patienten an normalerweise behandelbaren Erkrankungen starben, die aber durch die Überlastung der Gesundheitssysteme nicht behandelt werden konnten.

Offiziell haben die WHO-Mitgliedsstaaten bislang nur etwas mehr als 6,2 Millionen Tote gemeldet. Das US-Institut für Gesundheitsmetrik (IHME) in Seattle kam in einer bereits veröffentlichten Studie aber ebenfalls zu deutlich höheren Zahlen. Demnach starben bis Ende 2021 rund 15,4 Millionen Menschen durch Covid-19 oder seine Folgen. In die Statistiken flossen auch Schätzungen darüber, wenn etwa die Sterblichkeit im Verkehr durch Lockdowns reduziert worden war.

Starke Zunahme neuer Infektionen in Afrika

Aktuell beobachten Epidemiologen zudem eine Zunahme der registrierten Infektionen in Afrika. Dort werde ein Wachstum der Fallzahlen um 38 Prozent gezählt, vor allem in Südafrika. Doch zugleich habe der Anteil schwerer Verläufe und die Sterblichkeitsrate erheblich abgenommen. Viele Länder befänden sich nun in der fünften Coronawelle. Südlich des Äquators hat der Herbst begonnen. Deshalb werden saisonal bedingt wieder mehr Coronfälle erwartet.