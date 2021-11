Beim Nowcasting schätzt das RKI nicht nur die tatsächlichen Infektionszahlen, sondern auch den R-Wert, also jene Zahl, die angibt, wie viele weitere Menschen eine infizierte Person im Durchschnitt angesteckt hat.

Dieses R war schon in der ersten Welle in aller Munde. Und man sollte wieder mehr darauf achten. Denn eines ist in allen Wellen gleich: Man kommt von hohen Infektionszahlen nur herunter, wenn R dauerhaft recht deutlich unter 1 liegt.