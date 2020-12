Offiziell sind über 341.000 Patienten von einer Corona-Infektion genesen. Genesen bedeutet aber nicht unbedingt, dass die Patienten wieder vollkommen gesund sind. Denn bei Covid-19 gibt es verschiedene Folgeerkrankungen und -Symptome . Dazu gehören Lungenprobleme, Nervenschäden , gestörter Geruchs- und Geschmackssinn. Aber auch, dass Erkrankte an andauernder Erschöpfung leiden. Welche Perspektiven und Möglichkeiten haben solche Betroffenen, denen nach überstandener Infektion die Kraft fehlt?

Müdigkeit und Erschöpfung - wie geht man damit am besten um nach einer Covid-Erkrankung? Bildrechte: imago/blickwinkel

Bei einem Infekt kommt vieles zusammen. Die Nase ist zu, der Kopf dröhnt, der Hals kratzt. Doch neben diesen Beschwerden gibt es noch ein anderes Symptom, dass Erkrankte ans Bett fesselt: Diese absolute Erschöpfung. Kraftlosigkeit schon bei der kleinsten Anstrengung. Fatigue heißt das in der Medizin. Sie tritt bei verschiedenen schweren Infektionen auf. Auch bei Covid-19-Erkrankungen als postvirale Fatigue. Doch bei Covid-19 hält die krankhafte Erschöpfung besonders lange an, hat Carmen Scheibenbogen, Professorin für klinische Immunologie an der Charité Berlin, beobachtet: