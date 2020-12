Faktencheck Ist Covid-19 tödlicher als die Grippe?

Hauptinhalt

Trauriger Rekord: Mit 952 Todesfällen hat das Robert-Koch-Institut am 16. Dezember die bisher höchste Todeszahl in der Corona-Pandemie gemeldet. Und dennoch gibt es noch immer Menschen, die die Gefährlichkeit des SARS-CoV-2-Virus anzweifeln und behaupten: An und mit Corona würden angeblich in etwa genau so viele Menschen sterben wie bei einer schweren Grippewelle. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie seien deshalb überzogen. Aber was stimmt wirklich? Ist Covid-19 tödlicher als die Grippe?