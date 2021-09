Sollten doppelt Geimpfte zum Schutz gegen die hochansteckende Delta-Variante vom Sars-Coronavirus-2 noch eine weitere Impfdosis bekommen? Nein, denn es würde die Pandemie eher verlängern, den vorhandenen, knappen Impfstoff für einen weiteren Boost zu verwenden. So lautet das klare Ergebnis einer Metastudie von WHO Wissenschaftlern, die jetzt im medizinischen Fachjournal "The Lancet" erschienen ist.