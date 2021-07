Als Teil des Projekts Saxocov beschäftigt sich Sebastian Ulbert vom Fraunhofer Institut für Immunologie und Zelltherapie in Leipzig mit der Haltbarkeit der Immunität von Genesenen und Geimpften. Ulbert und seine Kollegen untersuchen dabei auch regelmäßig Menschen, die sich bereits während der ersten Coronawelle infiziert haben. Dabei stellen sie fest, die Zahl der Antikörper nimmt über die Zeit zwar ab. Aber das bedeutet nicht, dass sie nicht mehr immun wäre. "Durch eine Infektion oder eine Impfung entsteht ein immunologisches Gedächtnis. Kommt man erneut in Kontakt mit dem Erreger, werden die Zellen des immunologischen Gedächtnisses aktiviert und erzeugen neue Antikörper", erklärt Ulbert. "Bei vielen der RNA-Viren, zu denen auch Coronaviren wie Sars-CoV-2 gehören, ist es so, dass eine Infektion einen langanhaltenden, oft lebenslangen Schutz vor einer nochmaligen Erkrankung auslöst."

Die Forscher um Ali Ellebedy von der Washington University in St. Louis hatten Blutroben und Lymphknoten von 14 Patienten untersucht. In den Lymphknoten befinden sich Keimzentren, in denen die B-Gedächtniszellen gebildet werden, also die Struktur, die ein feindliches Virus noch lange Jahre nach einem Kontakt wiedererkennen und eine rasche Abwehrreaktion einleiten können soll. Diese Keimzentren zeigten noch 15 Wochen nach der ersten Impfdosis eine starke Aktivität, viel länger, als sonst üblich. "Dass die Reaktionen beinahe vier Monate nach der Impfung anhalten, ist ein sehr, sehr gutes Zeichen", sagte Ellebedy der NYT.