Corona und Homeschooling Lernen ohne Lehrer – Risiko oder Chance?

Was die Studie zeigt, ist, dass vor allem die Kinder auch ohne Unterstützung gut vorankamen, die sich grundsätzlich weniger ablenken lassen und an Aufgaben konsequent dran bleiben – gut ausgeprägte selbstregulatorische Fähigkeiten nennen es die Psychologen und Erziehungswissenschaftler. Allerdings ist diese Kompetenz bei Grundschülern meist noch nicht so stark ausgeprägt.

Schon jetzt sollten Maßnahmen erarbeitet werden, wie mögliche Lernrückstände aufgeholt werden können, so die Wissenschaftler. Da die Unterschiede zwischen den Kindern sehr groß sein können, wie ihre Studie zeigte, müssen dafür passgenaue Konzepte entwickelt werden. Ob die Kompensationsangebote wirken und bei welchen Kindern weiterhin Förderungsbedarf bestehen wird, kann aus ihrer Sicht etwa durch regelmäßige Lernstandserfassung über die kommenden Schuljahre hinweg bewertet werden. Welche Folgen das Homeschooling konkret für die Psyche der Kinder hat oder haben wird, wurde in der Studie nicht untersucht.

Catherine Gunzenhauser, Susanne E. Enke, Verena E. Johann, Julia Karbach, Henrik Saalbach "Parent and Teacher Support of Elementary Students’ Remote Learning During the COVID-19 Pandemic in Germany"