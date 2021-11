Wie den Kindern, den Eltern und Lehrern der 4b geht es zurzeit vielen Klassen in Mitteldeutschland. Ist das Virus erstmal im Klassenzimmer, bleibt es selten bei einem Fall. In Halle zum Beispiel sind aktuell 32 Schulen und 18 Kitas betroffen. Die Inzidenz bei den unter 12-Jährigen liege mehr als dreimal so hoch wie die der Gesamtbevölkerung, sagt Halles Amtsärztin Christine Gröger: "Wir reden hier zum Teil von Inzidenzen um 2.000 auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen für diese Alterskohorte."

Long-Covid bei Kindern bisher unterschätzt

Die Epidemiologin Berit Lange vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) wundern diese Zahlen nicht:

In dieser Altersgruppe sind ja auch genau diejenigen Menschen, die aktuell noch gar nicht geimpft werden konnten. Dr. Berit Lange, Epidemiologin, HZI

Natürlich gebe es dann auch ein höheres Infektionsrisiko, so die Forscherin weiter. "Zum anderen ist es so, dass wir genau diese Altersgruppe ungemein gut durchleuchten. Das heißt, wir haben bei den Schülern im Gegensatz zu den Erwachsenen praktisch keine Dunkelziffer mehr."

Das sind Schädigungen, bei denen die Kinder dann über Wochen, Monate, manchmal sogar Jahre eine Fatigue entwickeln. Dr. Herbert Renz-Polster, Kinderarzt

Das bedeute, dass sie abgeschlagen sind, so der Kinderarzt, keine Leistung abrufen können. "Dass sie, wenn sie sich belasten, danach eine richtige Schwächephase haben. Das löst dann in ihnen so etwas aus wie eine tiefe Batterieentladung aus, aus der sie nicht mehr rauskommen."

So viel wie möglich an die frische Luft

Herbert Renz-Polster bezieht sich dabei auf unterschiedliche Studien aus Großbritannien und Deutschland. Trotzdem steht für ihn fest: Ohne Schule geht es nicht. "Wir müssen die Schulen offenhalten, weil wir wissen, dass ein großer Teil der Kinder in ihrer Entwicklung und Gesundheit schwer leidet, wenn die Schulen langfristig zu sind."

Gleichzeitig aber bin ich der Letzte, der sagen würde, lasst die Pandemie laufen und die Kinder überrollen, die sollen sich infizieren, eben weil ich diese Langzeitfolgen, die Covid auch für Kinder haben kann, wirklich ernst nehme. Herbert Renz-Polster