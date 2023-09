Genau wie der mRNA-Impfstoff von der deutsch-amerikanischen Partnerschaft Biontech/Pfizer, funktioniert auch das Moderna-Vakzin, indem ein kleines Stück genetische Bauanleitung in menschliche Muskelzellen gespritzt wird. Dort stellen die Zellen dann das Spike-Protein des Coronavirus Sars-CoV-2 her und präsentieren es auf ihrer Zellhülle. Auch wenn sie vom Körper selbst hergestellt wurden, kann das Immunsystem diese Spike-Proteine dennoch als fremd und feindlich erkennen und beginnt deshalb mit der Herstellung von Antikörpern.

Das Virus benötigt seine Spikeproteine, um in menschliche Zellen eindringen und sich dort vermehren zu können. Kann das Immunsystem diese Eiweiße jedoch mit Antikörpern verkleben, ist dem Virus der Weg in die Zellen und damit zur Vermehrung versperrt. Allerdings mutieren diese Spikeproteine immer wieder ein kleines Stück, was dem Virus ermöglicht, den menschlichen Antikörpern auszuweichen. Das ist der Prozess, der hinter der Entstehung neuer Varianten wie Priola oder Eris steckt.