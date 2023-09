Das RKI überprüft zudem in einem Modellversuch in rund 40 Kläranlagen in Deutschland die Viruslast im Abwasser. Dieses Monitoring von Abwässern ist zwar bislang nicht repräsentativ. Jedoch geben die gemeldeten Werte einen Hinweis darauf, dass die Zahl der Neuinfektionen nahezu überall steigt. Für die Woche bis zum 10. September liegen aktuell die Daten von 23 Kläranlagen vor, von denen zehn steigende Viruslasten im Abwasser melden.

In der Meldewoche 36 wurde laut dem Wochenbericht zudem erstmal die hochgradig mutierte Variante BA.2.86 "Pirola" in Deutschland nachgewiesen. Eine große Rolle spielt sie aber noch nicht, bislang sind vor allem Eris und die XBB.1.16 Variante dominant. "Der Anteil der SARS-CoV-2-Variante EG.5 ist im Vergleich zur 34. Kalenderwoche gesunken, der Anteil der Variante XBB.1.16 ist dagegen gestiegen. Beide SARS-CoV-2-Varianten lagen in der 35. Kalenderwoche 2023 bei knapp 23 Prozent", heißt es in dem Bericht.