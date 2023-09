In Deutschland ist gesetzlich geregelt, dass die Verjährungsfrist für alle Ansprüche drei Jahre beträgt. Wenn der Flug 2020 annuliert wurde, dann endet die Frist am 31. Dezember 2023. Danach haben Reisende, die ihre Forderung nicht geltend gemacht haben, keinen Anspruch mehr auf die Rückzahlung ihres Geldes. Wer noch keine Auszahlung erhalten hat, sollte sich zeitnah darum kümmern. Je nach dem, ob sich der Sitz der Fluggesellschaft in Deutschland oder im Ausland befindet, können unterschiedliche Schritte notwendig sein.