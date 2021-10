Eine Schwangerschaft ist eine heikle Herausforderung für die Immunsysteme von Mutter und Kind. Die Abwehr der Mutter muss sich selbst beschränken. Sonst würde sie das werdende Kind als fremd und feindlich einstufen und den Fötus aus Versehen umbringen. Das Kind wiederum hatte noch nie Kontakt mit Krankheitserregern und ist erst einmal ganz auf den Schutz der Mutter angewiesen. Wenn die Schwangere und ihre behandelnden Ärzte in dieser Situation also vorsichtig sind, das Immunsystem mit zusätzlichen Herausforderungen wie einer Impfung zu belasten, dann ist diese grundsätzliche Skepsis erst einmal berechtigt.

Doch es lohnt sich, im Detail hinzuschauen, welches Risiko das größere ist: Eine Impfung oder eine mögliche Erkrankung? Für die Grippe etwa ist schon lange klar, dass sich Schwangere dringend impfen lassen sollten, weil die Infektion eine große Gefahr für die Mutter und ihr Kind bedeutet. Für Covid-19 gilt im Grunde das Gleiche. Doch hier ist die Impfempfehlung noch jung und so sind viele Frauen unsicher: Führt die Impfung womöglich zu ungewollten Schwangerschaftsabbrüchen?

Ausgangspunkt der Sorge, eine Covid-Impfung könnte zum ungewollten Abbruch führen, so erste Auswertungen von Daten aus dem Überwachungstool zur Impfstoffsicherheit in den USA . Bei V-Safe hatte sich zunächst gezeigt: Einige werdende Mütter hatten ihr Kind verloren, nachdem sie sich im ersten Drittel ihrer Schwangerschaft gegen Covid-19 impfen ließen.

Beim zweiten Blick sahen die Forscher aber zwei Dinge: Die Quote der ungewollten Schwangerschaftsabbrüche war genauso hoch, wie bei Frauen, die sich nicht hatten impfen lassen. Im ersten Schwangerschaftsdrittel kommt es am häufigsten zu solchen Abbrüchen. Zwischen 11 und 22 Prozent der Schwangerschaften sind davon betroffen. Und: Alle Frauen, die sich im letzten Drittel ihrer Schwangerschaft impfen lassen hatten, brachten ihre Kinder gesund und munter zur Welt.

Entsprechend lautet die Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) in Deutschland nun: Frauen sollten sich wenn möglich vor einer Schwangerschaft impfen. Und wenn es dafür zu spät ist, dann sollten Schwangere bis zum zweiten Schwangerschaftsdrittel abwarten, sich dann aber auf jeden Fall impfen lassen.

Zwei neue Studien im Fachmagazin "Science Translational Medicine" werfen weitere Schlaglichter darauf, wie die Schwangerschaft die Immunität nach einer Covid-19 oder einer Impfung beeinflusst. Ein Team um Evan Bordt von der Harvard Medical School hat Proben von 68 mit Corona infizierten Schwangeren analysiert und dabei festgestellt: War der Fötus männlich, eine Frau also mit einem Jungen schwanger, dann war die Menge der Antikörper gegen das Sars-Coronavirus-2 deutlich reduziert. Die Babys bekamen auch weniger dieser Antikörper über die Nabelschnur. Ist das Kind ein Junge, dann fährt sich das Immunsystem der Frau offenbar noch weiter herunter, als bei einem Mädchen. Der Befund könnte teilweise erklären, warum Männer insgesamt stärker durch Covid-19 gefährdet werden.

Eine zweite Studie von Caroline Atyeo und Kolleginnen wiederum zeigt für die Impfung mit den mRNA-Impfstoffen von Biontech und Moderna, dass Schwangere und Stillende bestimmte wichtige Details der Impfantwort erst nach der zweiten Impfdosis entwickelten. Deshalb sei diese zweite Impfdosis bei schwangeren Frauen ganz besonders wichtig, schreiben die Autorinnen in ihrem Beitrag.

In einem Kommentar fassen Christian Ovies und Kollegen zusammen, wie wichtig es wäre, Schwangere früher in die klinischen Versuche zur Sicherheit von Impfstoffen einzubeziehen. Denn: Wie eingangs beschrieben, ist eine Schwangerschaft eine besondere Situation für das Immunsystem, die bislang zu wenig erforscht ist, die aber dringend mehr Wissen erfordert gerade in Bezug auf Impfungen. Frühere Studien könnten hier helfen, Unsicherheiten rechtzeitig auszuräumen.