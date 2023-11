Mit dem Umfragewerkzeug Grippeweb erfasst das RKI zudem einmal wöchentlich freiwillig gemeldete Atemwegsinfektionen, die nicht durch Labore bestätigt wurden. Demnach haben sich in der Woche bis zum 28. Oktober etwa 7,1 Millionen Menschen in Deutschland neu angesteckt. Das entspricht etwa 8,5 Prozent der Bevölkerung.

Die Quote ist 0,5 Prozent höher in der Vorwoche und liegt deutlich über zum gleichen Zeitpunkt in den Vorjahren erhobenen Werten. Sie ist aber noch niedriger als zum Höhepunkt der Rekord-Erkältungssaison vergangenes Jahr. Damals waren Mitte Dezember über elf Prozent der Menschen in Deutschland erkrankt.