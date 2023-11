Mit der "Watch" genannten Idee will das Universitätsklinikum Jena in Thüringen eine neue Versorgungsform für Post-Covid testen, die eine wohnortnahe Untersuchung in der mobilen Post-Covid-Ambulanz mit einem telemedizinischen Behandlungsprogramm kombiniert. Das Ziel ist dabei die Entwicklung neuer Versorgungsformen für Post-Covid-Betroffene besonders im ländlichen Raum. Der Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses fördert das insgesamt auf drei Jahre angelegte Projekt mit 5,8 Millionen Euro. Die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen koordiniert dazu die Kommunikation mit den hausärztlichen Praxen, die am Projekt teilnehmen möchten.