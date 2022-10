Bei Covid-19 deutet sich allerdings ein weiterer Evolutionsschritt an. In einer Mitteilung des European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) heißt es, dass die Omikron-Sublinie BQ.1 spätestens Mitte November das Infektionsgeschehen in Europa dominieren könnte. Bei der Variante kommen weitere Mutationen am Spikeprotein hinzu, die dem Virus ermöglichen, aufgebauten Antikörpern wieder ein Stück weit auszuweichen. BQ.1 hat sich den aktuellen Erkenntnissen zufolge aus der BA.5 Variante entwickelt, ist in der Immunflucht aber nochmal stärker geworden.