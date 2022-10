Etwa 25 Schülerinnen und Schüler bekommen derzeit in Halle Mathe-Nachhilfe, um Lernrückstände durch die Corona-Pandemie zu reduzieren. Die Lerncamps sind ein Angebot des Bildungsministeriums. Insgesamt werden rund 140 Schülerinnen und Schüler in ganz Sachsen-Anhalt in den Fächern Mathematik und Englisch unterrichtet.

Täglich werden vier Unterrichtseinheiten angeboten, an die sich an den Nachmittagen "freizeitorientierte Angebote" anschließen. "So wird sichergestellt, dass die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler trotz des Unterrichts auch die wohlverdiente Erholung finden, die sie in den Ferien benötigen", so Bildungsministerin Feußner in einer Mitteilung.

Angebot wird angenommen

Das Angebot kommt bei den Schülern in Halle gut an. "Ich find's echt gut, auch, dass hier ein echter Lehrer herkommt. Und man lernt was, was man noch nicht in der Schule hatte", erzählt der 12-jährige Lennox aus Roßlau im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT. Gerade der spielerische Ansatz des Lerncamps gefällt den Schülern. Der Unterricht sei nicht so streng wie in der Schule.

Den Stoff vermittelt Hagen Brämer. Ihm ist wichtig, dass der Unterricht auch Spaß macht. "Also gibt es zwischendurch ein paar Knobelaufgaben oder Leckereien." Trotzdem ist es für die Kids mit dem Besuch im Lerncamp allein nicht getan. "Lerncamps helfen den Schülern zu verstehen, man kann durch Lernen was schaffen. Und so sehen sie, wo ihre Defizite sind und können die gezielt noch weiter bearbeiten."

Lerncamps wurden weiterentwickelt

Ferien-Lerncamps gibt es neben Halle auch in Magdeburg, Naumburg, Kelbra und Wernigerode. Die Schülerinnen und Schüler sind zwischen 11 und 16 Jahren alt. Bei den Lerneinheiten dürfensie auch die Unterrichtsschwerpunkte mitbestimmen.