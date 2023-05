In der Wissenschaft gibt es seit den 1970ern Diskussionen über die Frage, wie Gesellschaften angesichts ihrer wachsenden Abhängigkeiten von Technologien und Handel widerstandsfähiger werden können. Laut den Autoren der aktuellen Studie umfasst der Resilienz-Begriff dabei deutlich mehr, also nur die Fähigkeit, nach einer Krise so schnell wie möglich in den Ausgangszustand zurückzufedern.

Was bedeutet Resilienz? Resiliente Gesellschaften können Schocks aushalten, gehen gefährlichen Kipppunkten frühzeitig aus dem Weg und können mit Überraschungen umgehen. Widerstandsfähige Organisationen halten sich Optionen offen und sind in der Lage, sich durch Reformen aus Krisen und Sackgassen herauszuarbeiten.



Fünf Attribute sind dafür ausschlaggebend: [1.] Diversifizierung (Vermeidung von einseitigen Abhängigkeiten), [2.] Redundanz (Ersatzmöglichkeiten bereithalten für den Fall von Ausfällen). [4.] Konnektivität und Modularität (bsp. gegenseitige Unterstützung von Systemen und Förderung von regionaler Versorgung, beispielsweise bei Energie und Lebensmitteln), [4.] Inklusion und [5.] Gerechtigkeit (Verwundbare Gruppen schützten und so dafür Sorge tragen, dass Wertschöpfungsketten bei Störungen schneller wiederhergestellt werden können.



Zwischen einzelnen dieser Merkmale kann es dabei durchaus zu Konflikten kommen, weshalb Programme auf das Zusammenspiel achten müssen. Eine zu starke Diversifizierung etwa mache Prozesse zu unübersichtlich. Eine sehr große Redundanz könne Organisationen extrem bürokratisch machen und so weiter. Bei falscher Steuerung können solche Faktoren dann tatsächlich die Anfälligkeit für Risiken sogar vergrößern.

Investitionen in Höhe von 20 Billionen Dollar haben Welt nicht resilienter gemacht

Wurde Resilienz in den Covid-19-Programmen definiert, etwa im Fall der Europäischen Union, dann wurde darunter vor allem eine möglichst rasche Rückkehr zum Status Quo verstanden. Kaum eine der Organisationen – weder die Weltbankgruppe, noch der Internationale Währungsfonds oder das Weltwirtschaftsforum – bezog bekannte globale Belastungsgrenzen in die Betrachtung von Risiken ein. Nur zwölf der insgesamt 66 untersuchten Länder erwähnten Resilienz in ihren Covid-19-Plänen auch in Bezug auf Klimawandel.