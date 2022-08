Kinder erkranken deutlich seltener schwer an Covid-19, weil ihr Immunsystem sich meist besser auf das Coronavirus einstellen kann. Das belegt jetzt auch eine kleine Studie aus Singapur. Mediziner nahmen Blutproben, während die Kinder noch akut infiziert waren und wiederholten das ein bis drei Mal nach der Infektion. Die letzten Proben wurden 16 Monate nach der Erkrankung genommen.

Die 126 in der Studie untersuchten Kinder und Jugendlichen waren 0 bis 16 Jahre alt. Alle waren mild bis moderat an Corona erkrankt, keiner der Teilnehmenden entwickelte im Anschluss die schweren Folgeerkrankungen PIMS oder MISC. Bei allen stiegen die Antikörper im ersten bis dritten Monaten nach der Infektion auf den maximalen Wert. Neun bis 13 Monate danach blieben die Titer weiterhin hoch und stabil, unabhängig davon, wie stark die Symptome der akuten Erkrankung gewesen waren. Bei einigen Kindern hielt dieser Zustand auch 14 bis 16 Monate nach der Infektion noch an.