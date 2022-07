Laut Meyer-Bahlburg sei eine Dunkelziffer von zwei Prozent "wirklich nicht sehr hoch". Auch in Folge von Omikron sei hier keine erhebliche Zunahme zu beobachten gewesen. Die engmaschigen Tests in den Schulen haben also offenbar das tatsächliche Infektionsgeschehen sehr gut aufgedeckt. Die Mediziner beobachten aber, dass unter den jüngeren Kindern der Anteil derjenigen ohne Antikörper größer ist. Das liege vermutlich daran, dass jüngere Kinder seltener geimpft seien, so die Oberärztin der Kinderklinik an der Greifswalder Universitätsmedizin.