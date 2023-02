Die Betroffenen und ihre Angehörigen stehen vor zahlreichen Fragen und Herausforderungen. In sozialen Netzwerken finden sich etwa immer wieder Berichte von Menschen, die von Medizinerinnen und Medizinern mit ihren Symptomen nicht ernst genommen werden. Andere Erkrankte haben Probleme, ihre Situation richtig einzuordnen. All diesen Menschen soll die neue Patientenleitlinie jetzt helfen. Darin sind nach Angaben der DGP die wichtigsten Fragen zu den wesentlichen Beschwerden, ihren potenziellen Ursachen und den möglichen Therapieansätzen in für Laien verständlicher Sprache erklärt. Die neue Patientenleitlinie wird von 25 medizinischen Fachgesellschaften sowie vier Betroffenenorganisationen unterstützt.