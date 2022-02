Das Pharmaunternehmen Pfizer hat mit der Auslieferung seines Corona Medikaments Paxlovid in Deutschland begonnen. In einem ersten Schritt stehen Tabletten für insgesamt 40.000 Behandlungen zur Verfügung. Bis Jahresende sollen es insgesamt eine Millionen Einheiten werden. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung teilte mit, dass das Medikament ab diesem Freitag (25. Februar) verschrieben werden kann.

Paxlovid wird in Tablettenform verabreicht und kann nach einer Verschreibung zuhause eingenommen werden. Es enthält die beiden Wirkstoffe Nirmatrelvir und Ritonavir. Der erste blockiert ein bestimmtes Enzym des Sars-Coronavirus-2 und kann so seine Vermehrung in der Zelle hemmen. Der zweite Wirkstoff funktioniert als Verstärker des ersten, indem der den Abbau von Nirmatrelvir verlangsamst. In klinischen Studien hatte die Gabe von Paxlovid an die Versuchspersonen die Zahl schwerer Verläufe im Vergleich zur einer Kontrollgruppe, die lediglich ein Placebo enthielt, um rund 89 Prozent reduziert.