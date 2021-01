Das DZIF ist auch an einer Untersuchung beteiligt, bei der neutralisierende Antikörper gegen Sars-CoV-2 eingesetzt werden sollen. Zusammen mit der Uniklinik Köln, der Uni Marburg und dem Unternehmen Boehringer Ingelheim wurde der Antikörper BI 767551 entwickelt, der sich seit Mitte Dezember in der Phase-1/2a der Prüfung befindet. Dabei wird das Mittel entweder über eine einmalige Infusion oder über eine einmalige Inhalation verabreicht. Wenn es eine gute Verträglichkeit zeigt, soll es in weiter fortgeschrittenen Studienphasen untersucht werden.



Untersucht wird bei den Studien auch der Einsatz zur sogenannten Postexpositionsprophylaxe. Hier wird der Antikörper Personen verabreicht, die mit dem Virus in Kontakt gekommen, aber noch nicht erkrankt sind. "Menschliche monoklonale Antikörper sind eine vielversprechende Komponente in der Bekämpfung von neuen Viren, wie Sars-CoV-2", sagt Prof. Stephan Becker, Direktor des Instituts für Virologie an der Uni Marburg. "Wenn diese Antikörper sich als effektiv gegen Covid-19 herausstellen sollten, könnte diese Erkenntnis in der jetzigen sowie bei zukünftigen Epidemien und Pandemien hilfreich sein."