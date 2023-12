MDR WISSEN: Aber müsste das DNA-Fragment dann nicht auch noch in das Genom integriert werden? Und selbst wenn das geschieht, wie könnte es dann Schaden anrichten, falls die enthaltene Erbinformation gar nicht abgelesen wird?

Friedemann Weber: Die größte Gefahr wäre wahrscheinlich, das DNA-Fragment wird an einer kritischen Stelle eingebaut und stört so ein wichtiges Gen, beispielsweise eine Tumorbremse, die dann nicht mehr funktioniert. Dadurch könnte die Zelle dann entarten. Diese Befürchtung wird ja in diesem Zusammenhang oft geäußert. Aber da muss man sagen: Das ist sehr unwahrscheinlich, dass das durch die Impfung passiert. Denn: Wenn wir etwa von Adenoviren angegriffen werden, dann kommen darüber erheblich größere Mengen an DNA in den Zellkern, die in sehr seltenen Fällen auch integriert. Und da gibt es keine mir bekannten Berichte, dass dadurch Tumore ausgelöst werden.

Diese kleinen DNA-Schnipsel des Impfstoffs werden also, wenn sie tatsächlich in die Zelle gelangen, im Zytoplasma höchstwahrscheinlich zerstört. Oder sie werden von Rezeptoren gebunden, die die Immunantwort auslösen. In beiden Fällen sind sie aus dem Rennen. Und selbst, wenn das nicht passiert, dann müssten sie noch irgendwie in den Zellkern gelangen und dann dort auch noch an einer extrem ungünstigen Stelle in das Erbgut integriert werden. Das wäre dann eine Verkettung von wirklich extremen Zufällen. In der Summe ist das selbst bei den Billionen Zellen, die wir haben, nicht wahrscheinlich.

MDR WISSEN: Außerdem wird der Impfstoff doch in Muskelgewebe gespritzt, wo sich Zellen ja sowieso kaum vervielfältigen.

Emanuel Wyler: Krebs entsteht, mit Ausnahme der von Viren wie dem Humanen Papillomvirus ausgelösten Tumoren, entweder dadurch, dass sich Schäden im Erbgut angehäuft haben (je nach Tumorart UV-Strahlung, Rauchen, falsche Ernährung, Umwelteinflüsse). Oder es gibt genetische Voranlagen, etwa bei Brustkrebs.

Was die Zellen angeht: Ja, der Impfstoff wird zwar in den Muskel gespritzt. Aber er ist so optimiert, dass er von dendritischen Zellen und Makrophagen aufgenommen wird. Beide gehören zum Immunsystem und haben quasi die Rolle, die Genfragmente von Schädlingen wie Viren aufzunehmen und sie in den Lymphknoten den B- und T-Zellen zu präsentieren. Biontech hat dafür die Nanolipide so optimiert, dass vor allem die dendritischen Zellen die mRNA aufnehmen. Sowohl dendritische Zellen als auch Makrophagen sind nur sehr, sehr selten die Ursache einer Krebserkrankung. 90 Prozent der Tumore entstehen dagegen in sogenanntem Epithel, also praktisch der inneren Oberfläche des Körpers, die die letzte Grenze zum Außen ist. Dazu gehört etwa die Oberfläche der Lunge oder des Darms. Diese Zellen haben eine besonders starke Regenerationsfähigkeit. Wenn die genetisch beschädigt ist, können Karzinome entstehen.

Daneben gibt es dann noch Lymphome, Leukämien, bei denen Zellen des Immunsystems und hier vor allem B-Zellen der Ausgangspunkt sind. Die kommen aber nur noch auf ein paar Prozent. Dass dendritische Zellen ein Lymphom entwickeln, ist extrem selten. Rein theoretisch ist es möglich, dass bei irgendjemandem ein DNA-Restfragment der Impfung im Kern einer dendritischen Zelle beispielsweise so eingebaut wurde, dass p53 zerstört wurde, ein wichtiger Tumor-Suppressor. Über die Jahre gibt es weitere Veränderungen im Erbgut dieser Zelle, und diese Person könnte in 20 Jahren einen Tumor bekommen aus dieser dendritischen Zelle. Das lässt sich in letzter Konsequenz nicht völlig ausschließen. Es wäre aber ein Einzelfall unter den vielen Milliarden Menschen, die geimpft wurden und so vor einer schweren Infektion geschützt wurden.

MDR WISSEN: Ist dieses Risiko abgewogen worden bei der Entscheidung, die Impfung zu entwickeln und anzubieten? Das lässt sich doch sicher kalkulieren, also das Risiko zu vergleichen, dass auf diese Weise ein Krebs entsteht, versus ein Mensch gerät durch eine Infektion mit Sars-CoV-2 in Lebensgefahr.

Emanuel Wyler: Ich weiß nicht, ob solche winzige Risiken in die aktuellen Empfehlung der Ständigen Impfkommission eingeflossen sind. Demnach sollen ja nur noch Ältere ab 60 Jahren und Menschen mit Vorerkrankungen weitere Auffrischimpfung machen. Obwohl diese durch das Virus gefährdet sind, liegt die Impfquote in Deutschland bei nur ungefähr 15 Prozent. Und das bedeutet, dass viele ältere Menschen oder Vorerkrankte schwer krank werden und sterben, weil sie sich nicht haben impfen lassen. Dazu tragen leider Berichte bei, die das Vertrauen in die Impfstoffe unterhöhlen.