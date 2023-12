Therapeutische Messenger RNA (mRNA), wie sie unter anderem in den Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna zum Einsatz kommt, kann in seltenen Fällen die Bildung unerwünschter Proteine auslösen. Das ist das Ergebnis einer neuen Studie, die am Mittwoch im Fachblatt Nature erschienen ist. Kern des Problems könnte demnach sein, dass in der im Labor hergestellten mRNA häufig die Aminosäure Pseudouridin verwendet wird statt Uridin, die in der natürlichen mRNA vorkommt. Unabhängige Fachleute halten diese Effekte allerdings nicht für gesundheitlich bedenklich. Dennoch seien die Forschungsergebnisse wichtig für weitere, noch in der Entwicklung befindliche mRNA-Wirkstoffe.